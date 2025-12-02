Voces que unen a la comunidad: música, arte y solidaridad en Pilar

Con entrada libre y gratuita, la Universidad Austral invita a una jornada de música, arte y solidaridad a beneficio de la Posta Sanitaria Las Lilas, el jueves 4 de diciembre a las 18.30 en el Campus Pilar.

El espíritu de encuentro y celebración será el eje de la jornada que se realizará el jueves 4 de diciembre, a las 18.30, en el hall del Edificio Olivo de la Universidad Austral. La propuesta, con entrada libre y gratuita, invita a compartir una tarde especial junto a la comunidad de Pilar, con música en vivo, exposición de arte y una acción solidaria a beneficio de la Posta Sanitaria Las Lilas.

La velada contará con la participación del Coro Federal de Del Viso, el Coro Almafuerte (Bella Vista) y el Coro de Padres de APDES Pilar, que se unirán en un recital coral pensado para celebrar el cierre del año y fortalecer los lazos comunitarios.

También se inaugurará la 7ª muestra del taller “Amigas en el Arte”, dirigido por la profesora Rosana Labarbera. Bajo el título “Armonías y contrastes”, las alumnas exhibirán más de 50 obras en óleo que retratan la belleza de lo cotidiano a través de bodegones y paisajes urbanos. La exposición podrá visitarse hasta el 19 de diciembre en el mismo espacio.

El encuentro incluirá una campaña solidaria: se invita a los asistentes a colaborar con la donación de alimentos no perecederos, destinados a las familias acompañadas por la Posta Sanitaria Las Lilas.