Vuelve al Teatro Gran Pilar Terapia Despareja

El próximo sábado 6 de junio vuelve al Teatro Gran Pilar la obra «Terapia Despareja», una comedia desopilante para divertirte con amigos o en pareja, con la que te vas a

identificar en cada diálogo, concluyendo que siempre se puede estar mejor…o peor. Entradas https://www.plateanet.com/teatro/2261?teatro=GRAN-PILAR o en la boletería del Teatro

Eli y Martín Risotti, un matrimonio con muchos años de casados, deciden comenzar una

terapia de pareja para superar una crisis, buscando afianzar su relación.

La obra transcurre entre divertidas situaciones cotidianas de la convivencia en pareja

y las insólitas sesiones con la terapeuta, a través de las cuales quedan en evidencia las

grandes diferencias que hay entre ambos.

Y vos… ¿Cuántas terapias necesitás para reconstruir el amor?

En esta obra actúan Valeria Romero y Mariano García Tobar con la DIRECCIÓN de Charlie Gerbaldo