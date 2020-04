La clínica Fátima asegura haber cumplido los protocolos exigidos contra el Covid-19

Autoridades de la Clínica Fátima de Pilar, desmintieron a Pilar Hoy Noticias los dichos vertidos por María a este medio (leer nota). María es enfermera de la institución que contrajo coronavirus y obligó a trasladar enfermos y cerrar la clínica por varios días, enviando a cuarentena a su personal. Además, existe una causa en la justicia por violación de medida –propagación de epidemia que es materia de investigación actualmente.

«Ante la nota publicada en PILAR HOY, en la que se advierten una serie de falsedades y opiniones infundadas y malintencionadas, nos vemos en la obligación de desmentir categóricamente lo que allí se expresa», aseguraron.

«Clínica Ntra. Sra. de Fatima no es responsable del proceder de esta enfermera quien, según su propio relato, hubiera ido a trabajar durante tres días presentando síntomas compatibles con infección por Covid19, sin protección y poniendo en serio riesgo de contagio a sus compañeros de trabajo y a los pacientes a los que asistió», aseguraron.

Además, agregan que «cuando informó la sintomatología, el día jueves 19/3, inmediatamente fue aislada y atendida con todas las medidas de protección (como ella reconoce), realizándose todo el protocolo correspondiente (radiografía de tórax, laboratorio e hisopado para Covid19 en el Instituto Malbrán)».

A su vez, aseguran que «según las recomendaciones vigentes en esa fecha, y por carecer de sintomatología de riesgo fue enviada a aislamiento domiciliario con pautas, lo que fue notificado debidamente a las autoridades sanitarias de nuestro municipio».

No obstante, desde la clínica aseguraron a este medio que «ante la persistencia de los síntomas la paciente regresó a la clínica el 21/3, siendo nuevamente aislada y atendida con todas las medidas de protección para el personal, descartándose Influenza A y B en el laboratorio del Hospital Austral, luego de lo cual se recibió del Malbrán el resultado positivo para Covid19».

«Cuando toman conocimiento las autoridades sanitarias locales, y por haber constatado numerosas interacciones con el personal durante los días previos a su ingreso se decidió el cierre preventivo de la clínica para respetar los plazos de cuarentena en todos los contactos y proceder a la desinfección de todos los sectores del establecimiento, siempre y en todo momento con la colaboración y supervisión municipal», indicaron las autoridades de la Clínica Fátima

«La enfermera y en esta ocasión paciente de la institución, fue notificada inmediatamente después de haber recibido el resultado que confirmó el diagnóstico y por ende falta a la verdad cuando dice que no fue informada», aqui aclaran la controversia generada por la enfermera.

«Cuando se procedió a la derivación de los internados a otra institución, y dado que la enfermera no presentaba señales de alarma, regresó trasladada por el SAME y con conocimiento y supervisión de las autoridades a su domicilio, con medidas de estricto aislamiento», dijeron desde la institución de salud.

La causa llegó a la justicia según indicaron desde la próxima clínica, en el marco de una causa por propagación de la epidemia

«Por lo tanto, de acuerdo a los registros médicos de la institución, a la intervención y fiscalización de las autoridades Sanitarias Municipales y a la intervención de la Fiscalía Federal a requerimiento del Ministerio Publico Nacional en el marco de la causa iniciada “NN s/ violación de medida –propagación de epidemia (art. 205)”, desmentimos en forma absoluta los dichos vertidos por la enfermera en la nota de referencia, destacando y recalcando que el proceder de Clínica Ntra. Sra. de Fátima estuvo siempre apegado al cumplimiento de las normativas sanitarias vigente para COVID 19 y demás correspondiente no haciéndose responsable del ocultamiento de los síntomas en los que esta paciente podría haber incurrido y que es actualmente materia de investigación.- «, finalizaron.