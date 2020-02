Sigue la controversia por la feria en Del Viso

Luego de la denuncia publicada en Pilar Hoy Noticias a raíz de la molestia de los comerciantes y vecinos de la Plaza Independencia por la instalación de una feria ilegal en el espacio público, se sumaron otras voces a la controversia. Vecinos y la Cámara de Comercio dieron su parecer.

Muchos vecinos se sumaron a la queja, aduciendo competencia ilegal, usurpación de un espacio público que dejó de ser de los vecinos para pasar a ser de los feriantes que ocupan juegos, aparatos de gimnasia y se apropian del lugar donde debería funcionar la plaza pública. Además, la suciedad que producen.

Por otro lado, los mismos feriantes aseguran que ellos no ensucian, sino que todo lo contrario, cada mañana limpian el predio que por la noche es tierra de nadie y se llena de personas que lo usan para drogarse, entre otros ilícitos.

Otra vecina, indicó a este medio «lo que están obviando decir los comerciantes es que cuando la plaza no funciona para la venta de ropa usada o canje por mercadería se usa para delinquir. A partir de las 18 ha aproximadamente un chico de la zona vende droga. Lo he visto con mis propios ojos. Tampoco cuentan que antes de la feria sufrían oleadas de robos. Tanto los comerciantes como los transeúntes. Nadie paga impuestos de productos usados. Hay gente que no concurre a los locales porque los precios están tan elevados que prefieren adquirir ropa usada. Y en un par de comercios la atención es tan mala que jure no volver a ingresar», dijo María Laura.

Y agregó «no se por qué en lugar de tomar fotografías a los feriantes no se las sacan a los faloperos de la plaza. Laplaza amanece con jeringas. Restos de marihuana. Profilácticos. Botellas rotas y restos de alcohol. Yo puedo asegurar que no se trata de los feriantes. Ellos son quienes limpian la basura de la noche. Es tierra de nadie sin los feriantes. Los juegos están rotos y son un peligro».

También los propios feriantes admitieron que viene gente que no es de Pilar y que hace lo que quiere, como colgar ropa de los juegos.

El miedo es recurrente en los vecinos, se dio a conocer una nota anónima que dice: «No soy de exponer mis opiniones pero la verdad es que me sacaron. No se puede venir a la plaza a disfrutar un rato con los chicos. Están loa chicos de los feriantes todo el dia, rompiendo todo, tirando piedras. Una piedra le rozó él pie a mi bebé. La verdad que es un desastre. No hay nadie cuidando a los chicos ni la plaza que es de todos. Con todo esto de la feria

La plaza se convirtió en algo horrible. Y la verdad es que no me molestaba mientras a mi no me jodan. Pero hoy me Di cuenta que estamos perdiendo todos los que tambientenemos derecho a disfrutar él aire libre con nuestros hijos. Perdón si ofendo, pero es lo que siento en este momento. Si esa piedra le hubiese pegado en la cabeza a alguna De mis hijas nadie se hace cargo. Se necesita que alguien cuide y se haga responsable de la plaza… Siento tristeza…(Anonimo)»

Por su parte, Carina Corcilli dice en las redes sociales que «se necesita que la plaza sea eso, una plaza para disfrutar tranquilos no es una feria yo sé que hace falta trabajo pero una plaza es eso una plaza no un lugar para ventas callejeras. Hoy fui a sentarme a la «plaza» y no había un banco libre a la sombra porque se ocupan todo los feriantes».

En diálogo con Diario Resumen, desde la Cámara de Comercio de Del Viso, la presidenta Ana María Mailloles dio su punto de vista.

“Es un problema que afecta al comercio hace bastante tiempo. La cámara ha trabajo mucho pero nunca tuvimos colaboración ni de parte de las autoridades municipales si de nadie. Personalmente, he armado campañas, trabajos, pero hasta he recibido una golpiza de un feriante, de la cual hice denuncia, y nadie nos ayudó”, relató Mailloles a Resumen.

La presidenta de la entidad reconoce que es un gran perjuicio para los comercios y que se debería erradicar esta modalidad, pero a pesar de los pedidos “nunca tuvimos una respuesta” aunque recuerda que, a principios del gobierno de Nicolás Ducoté, se había logrado: “no teníamos ni uno, al inicio del gobierno de Nicolás Ducoté porque había un inspector muy comprometido con su trabajo, que colaboraba. Se fue él y todo se vino abajo”.

“Es re preocupante porque no es solo el vendedor, no son solos quienes necesitan vender algo para poder comer, hay otros intereses. No es solo las ventas, son los delincuentes que atracan casas y llevan a la plaza de Del Viso, donde las venden en media hora”, explicó la referente de la cámara e hizo hincapié nuevamente en que el problema no es quien busca poder hacer dinero para comer, sino, quienes son oportunistas.

Según publicó Resumen, en las próximas semanas, la presidenta buscará solicitar una reunión con las autoridades municipales para elaborar un plan que ayude a vecinos y comerciantes con la problemática. “Nosotros queremos comunicarnos con las autoridades, ver si ellos están dispuestos a colaborar, hacer un plan en común porque esto nos afecta a todos, no solo al comercio. Hay que tener un compromiso para erradicarlo”, detalló Ana María Mailloles.

Otros vecinos prometieron juntar firmas contra esta irregularidad esperando que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que la administración de Nicolás Ducoté había prometido llegar con Gendarmería para desalojarlos, pero esto nunca pasó.

«Vamos a juntar firmas para que salga esa feria de ropa colgada en la estación de Del Viso, parece una villa, eso tendría que ser para los chicos», aseguraron a Pilar Hoy Noticias.