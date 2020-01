Audio del ex director de Turismo: «que haya justicia social (…) cobrales lo que tengas que cobrar, no me interesa que estén gratis en tu feria»

Pilar Hoy Noticias tuvo acceso a un audio de Fabián Martínez, el ex director de Turismo de Pilar durante la intendencia de Nicolás Ducoté, en el cual habla con una organizadora de ferias independiente, pidiendo que le cobre a los expositores y reconociendo que los artesanos «solitos» ponen entre 150 y 200 pesos para estar en las ferias. «No me interesa que estén gratis en tu feria (…) Yo te los mando pero que haya justicia social, que paguen si quieren estar en Villa Morra en un evento privado que a vos te sale mucha plata». Escuchá el audio en #PilarHoyTV

«Tengo un temita que tenemos que resolver… yo creo mucho en la Justicia, entonces cuando los artesanos vienen a un evento nuestro, hay que pagar los baños, los artistas para que canten, y todo lo demás, los artesanos solitos juntan 150, 200 pesos por día y pagan todo. Entonces nosotros lo hacemos, les damos el lugar y ellos lo hacen», le dice Fabián Martínez a esta organizadora privada que prefiere guardar su identidad.

Este párrafo confirma la denuncia publicada por Pilar Hoy Noticias hace unos días donde los mismos artesanos de la plaza aseguran haberle pagado a Martínez. Lo mismo los foodtrucks

Lee nota relacionada: Tras años de irregularidades buscan ordenar a los feriantes de la Plaza 12 de Octubre.

«Si vos en Villa Morra los dejás entrar gratis, me armás un kilombo, en lugar de hacerme un favor, nos hacés un kilombo», le dice el ex funcionario antes de amenazarla con mandarla a hacer la feria a los confines de Pilar.

Lee nota relacionada: Más denuncias contra el ex director de Turismo

«Yo te paso los artesanos que están pidiendo ir ahí solo si, y sólo si vos les cobrás lo que les tenés que cobrar. Si no me estás generando un problemón. No me interesa que estén gratis en tu feria, la tuya es una feria privada, que te sale plata a vos y a mi, si vos lo ponés gratis, me generás un problema con los que van a pelearla a los límites de Pilar. Porque si no te mando a hacer la feria a la mitad de la nada, como va a hacerla ellos y no te sirve. Bueno, lo mismo a ellos, no les sirve, igual ponen plata para hacerlo. Yo te los mando pero que haya justicia social, que paguen si quieren estar en Villa Morra en un evento privado que a vos te sale mucha plata», finaliza Martínez antes de pedirle el número para que le pase los contactos de los interesados en sumarse a la feria.